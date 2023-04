Bimbo di due anni supera la cancellata ed si intrufola nel giardino della Casa Bianca

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Un’intrusione davvero particolare in uno dei luoghi più protetti al mondo. Un bambino di 2è riuscito a penetrare lache circonda la, prima di essere intercettato dagli agenti del Secret Service. È tutto avvenuto ieri quando il piccolo è passato attraverso la barriera di metallo sul lato nordresidenza presidenziale, mentre i genitori si trovavano sulla antistante Pennsylvania Avenue. “La divisione in uniforme del Secret Service ha incontrato lungo la barriera nord un curioso giovane visitatore, che è riuscito brevemente a penetrare il terreno. I servizi di sicurezzahanno immediatamente attivato gli agenti del Secret Service e ...

Bimbo di due anni si intrufola nel giardino della Casa Bianca Corriere della Sera

Qualcuno sui media Usa ha ironizzato sul fatto che forse voleva parlare con Joe Biden, sta di fatto che un bimbo di 3 anni riesce ad entrare nel giardino della Casa Bianca, con il piccolo che è arriva ...