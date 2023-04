Bimba con sindrome down esclusa dal saggio, in rivolta le mamme delle compagne (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una lettera aperta per dimostrare la loro vicinanza alla bambina di 12 anni di Foggia con sindrome di down esclusa dal saggio finale di danza della sua scuola perchè "impacciata nei movimenti, non ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una lettera aperta per dimostrare la loro vicinanza alla bambina di 12 anni di Foggia condidalfinale di danza della sua scuola perchè "impacciata nei movimenti, non ...

