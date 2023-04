Bikinioff | il chatbot che spoglia le donne | tutti i rischi di usarlo

... l'allarme di Google: "Può essere pericolosa, servono regole" Cos'è e come funziona, l'... sono state create da una piattaforma di(che funziona esattamente come la nota ChatGpt) ...... l'allarme di Google: "Può essere pericolosa, servono regole" Cos'è e come funziona, l'... sono state create da una piattaforma di(che funziona esattamente come la nota ChatGpt) ...

Usare Bikinioff, il chatbot che spoglia le donne, è molto rischioso WIRED Italia

Oltre al fatto che si utilizzi un sistema avanzato di intelligenza artificiale (che produce nudi iper-realistici), c’è una questione che deve far sollevare diverse preoccupazioni: trattandosi di un ...