Biglietti Inter-Milan: quando escono, prezzi e come acquistarli (Di mercoledì 19 aprile 2023) I Biglietti di Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Champions League 2022/2023, saranno presto disponibili: ecco quando escono, i prezzi e come acquistarli. Secondo dei due atti del meraviglioso e tesissimo derby della Madonnina che vale il pass per la finale, davvero inaspettata per tutte e due le squadre, che non giocavano semifinale o finale rispettivamente dal 2010 e dal 2007. La data della partita di ritorno a San Siro è quella di martedì 16 o mercoledì 17 maggio (si attende ancora la decisione dell’Uefa), l’orario è garantito, quello delle 21. Per quanto riguarda le modalità di acquisto dei tagliandi dell’incontro che vede “in casa” i nerazzurri al Meazza, nelle prossime ore e nei prossimi giorni il sito ufficiale dei nerazzurri comunicherà ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Idi, ritorno delle semifinali di Champions League 2022/2023, saranno presto disponibili: ecco, i. Secondo dei due atti del meraviglioso e tesissimo derby della Madonnina che vale il pass per la finale, davvero inaspettata per tutte e due le squadre, che non giocavano semifinale o finale rispettivamente dal 2010 e dal 2007. La data della partita di ritorno a San Siro è quella di martedì 16 o mercoledì 17 maggio (si attende ancora la decisione dell’Uefa), l’orario è garantito, quello delle 21. Per quanto riguarda le modalità di acquisto dei tagliandi dell’incontro che vede “in casa” i nerazzurri al Meazza, nelle prossime ore e nei prossimi giorni il sito ufficiale dei nerazzurri comunicherà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SociosItalia : Retwitta se vuoi vincere 2 biglietti per vedere @Inter vs Monza dal nostro skybox & metti like se sei disponibile sabato ???? - pinaz_ : raga lasciatemi sognare ma da quanto saranno in vendita i biglietti per la partita del 16/05 #INTBEN #inter #amala… - iosonogreta : ho appena realizzato che i biglietti che ho in mano per lo stadio al momento sono contro napoli, inter e milan STASERA MI BUTTOOOO - Akramiwnl : Qualche abbonato riesce a comprarmi un paio di biglietti per milan-inter semifinali di Champions? Taggare per favore - bizcommunityit : Champions, si va verso Milan-Inter: date, biglietti e tutto quello che c'è da sapere -