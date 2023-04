Biden e la dichiarazione redditi, quanto guadagna il presidente Usa (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la moglie Jill hanno pubblicato la loro dichiarazione dei redditi che attesta che nel 2022 hanno avuto un reddito di circa 580mila dollari ed hanno pagato 169mila dollari di tasse, con un’aliquota del 23,8%. La coppia ha donato 20mila dollari a 20 diverse associazioni benefiche. La Casa Bianca ha diffuso la dichiarazione dei redditi, ricordando che sono “25 anni che Biden la rende pubblica”, a sottolineare la differenza con Donald Trump che si è ostinatamente rifiutato di farlo durante la campagna elettorale e poi il suo mandato presidenziale, contravvenendo ad una regola non scritta da decenni seguita dagli inquilini della Casa Bianca. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Ildegli Stati Uniti Joee la moglie Jill hanno pubblicato la lorodeiche attesta che nel 2022 hanno avuto un reddito di circa 580mila dollari ed hanno pagato 169mila dollari di tasse, con un’aliquota del 23,8%. La coppia ha donato 20mila dollari a 20 diverse associazioni benefiche. La Casa Bianca ha diffuso ladei, ricordando che sono “25 anni chela rende pubblica”, a sottolineare la differenza con Donald Trump che si è ostinatamente rifiutato di farlo durante la campagna elettorale e poi il suo mandato presidenziale, contravvenendo ad una regola non scritta da decenni seguita dagli inquilini della Casa Bianca. L'articolo proviene da Italia Sera.

