Bianca Berlinguer | “Permettetemi di fare un saluto a Massimo Giletti So che ha sempre fatto il mestiere del giornalista”

"Permettetemi di mandare un saluto a Massimo Giletti. Sapete che la sua trasmissione, Non è l'Arena, è stata chiusa da un giorno all'altro", queste le parole pronunciate da Bianca Berlinguer per sostenere il collega dopo l'improvvisa sospensione del talk show in onda su La7. L'annuncio qualche giorno fa, giovedì 13 aprile con una nota stampa stringata. La trasmissione, giunta alla sesta edizione, aveva debuttato su La7 nel 2017, dopo la soppressione de "L'Arena", storico titolo di Rai1 in onda alla domenica pomeriggio, cancellato in extremis dai palinsesti dall'allora direttore generale Mario Orfeo. "Giletti, oltre a essere un collega, è anche un amico di CartaBianca: l'anno scorso abbiamo avuto molte polemiche per la presenza del professor Orsini e ...

