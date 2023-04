Berlusconi: notte tranquilla a due settimane dal ricovero (Di mercoledì 19 aprile 2023) Milano, 19 apr. - (Adnkronos) - Silvio Berlusconi ha trascorso una notte “tranquilla”, la quattordicesima da quando lo scorso 5 aprile è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele, per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Oggi - a quanto si apprende da fonti sanitarie - non è previsto alcun bollettino sulle condizioni dell'ex premier. L'ultimo, diramato lunedì, ufficializzava il trasferimento di Berlusconi dalla terapia intensiva, dove è rimasto 12 giorni, a un reparto di degenza ordinaria. Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Milano, 19 apr. - (Adnkronos) - Silvioha trascorso una”, la quattordicesima da quando lo scorso 5 aprile è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele, per un'infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Oggi - a quanto si apprende da fonti sanitarie - non è previsto alcun bollettino sulle condizioni dell'ex premier. L'ultimo, diramato lunedì, ufficializzava il trasferimento didalla terapia intensiva, dove è rimasto 12 giorni, a un reparto di degenza ordinaria.

