(Di mercoledì 19 aprile 2023) Non sono previsti bollettini per la giornata di oggi Silvioha trascorso una”, la quattordicesima da quando lo scorso 5 aprile è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele, per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Oggi – a quanto si apprende da fonti sanitarie – non è previsto alcun bollettino sulle condizioni dell’ex premier. L’ultimo, diramato lunedì, ufficializzava il trasferimento didalla terapia intensiva, dove è rimasto 12 giorni, a un reparto di degenza ordinaria. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_milano : Berlusconi ricoverato, altra notte tranquilla nel reparto ordinario: prosegue il monitoraggio - Italian : Notte tranquilla per Berlusconi, oggi è il 15mo giorno di ricovero - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: È stata un'altra notte 'tranquilla' per Silvio Berlusconi nel reparto di degenza ordinaria dell'… - infoitinterno : Berlusconi, notte tranquilla a due settimane dal ricovero - ledicoladelsud : Berlusconi, notte tranquilla a due settimane dal ricovero -

