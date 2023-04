(Di mercoledì 19 aprile 2023) Milano, 19 apr. – (Adnkronos) – Silvioha trascorso una”, la quattordicesima da quando lo scorso 5 aprile è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele, per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Oggi – a quanto si apprende da fonti sanitarie – non è previsto alcun bollettino sulle condizioni dell’ex premier. L’ultimo, diramato lunedì, ufficializzava il trasferimento didalla terapia intensiva, dove è rimasto 12 giorni, a un reparto di degenza ordinaria. L'articolo CalcioWeb.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_milano : Berlusconi ricoverato, altra notte tranquilla nel reparto ordinario: prosegue il monitoraggio - Italian : Notte tranquilla per Berlusconi, oggi è il 15mo giorno di ricovero - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: È stata un'altra notte 'tranquilla' per Silvio Berlusconi nel reparto di degenza ordinaria dell'… - infoitinterno : Berlusconi, notte tranquilla a due settimane dal ricovero - ledicoladelsud : Berlusconi, notte tranquilla a due settimane dal ricovero -

È stata un'altra"tranquilla" per Silvionel reparto di degenza ordinaria dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato trasferito domenica scorsa dopo 12 giorni in terapia intensiva. Lo si ...Quattordicesimaconsecutiva per Silvioall'ospedale San Raffaele di Milano, la terza fuori dalla terapia intensiva . Il Cavaliere, seguito dal professore Alberto Zangrillo, migliora costantemente. ...Gli auguri dei leader politici e le tante testimonianze di affetto accompagnano Silvioverso una lenta ma costante ripresa. Anche la secondafuori dal reparto di terapia intensiva del San Raffaele, dove era arrivato il 5 aprile scorso a causa delle complicazioni ...

Silvio Berlusconi ha trascorso una notte “tranquilla”, la quattordicesima da quando lo scorso 5 aprile è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele, per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemi ...È stata un'altra notte "tranquilla" per Silvio Berlusconi nel reparto di degenza ordinaria dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato trasferito domenica scorsa dopo 12 giorni in terapia inten ...