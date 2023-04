Berlusconi chiama Salvini. Leader Lega: bello sentirti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Telefonata di Silvio Berlusconi a Matteo Salvini. La Lega fa infatti sapere che poco fa, il Leader di Forza Italia ha chiamato il vicepremier: "Che bello sentirti. Mi hai fatto una bella sorpresa", la risposta di Salvini. I due Leader - si sottolinea - hanno parlato per pochi minuti, terminando la conversazione con una battuta sul passaggio del turno del Milan in Champions League.Intanto, a due settimane dal ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano, le condizioni di Silvio Berlusconi risultano stazionarie e al momento non ci sono indicazioni sulla diffusione del prossimo bollettino. La situazione clinica è stazionaria, fanno sapere, e riflette quanto scritto nell'ultimo bollettino medico diramato lunedì. Lunedì, ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 aprile 2023) Telefonata di Silvioa Matteo. Lafa infatti sapere che poco fa, ildi Forza Italia hato il vicepremier: "Che. Mi hai fatto una bella sorpresa", la risposta di. I due- si sottolinea - hanno parlato per pochi minuti, terminando la conversazione con una battuta sul passaggio del turno del Milan in Champions League.Intanto, a due settimane dal ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano, le condizioni di Silviorisultano stazionarie e al momento non ci sono indicazioni sulla diffusione del prossimo bollettino. La situazione clinica è stazionaria, fanno sapere, e riflette quanto scritto nell'ultimo bollettino medico diramato lunedì. Lunedì, ...

