Berlusconi chiama Salvini e Tajani. Leader Lega: bello sentirti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Telefonata di Silvio Berlusconi a Matteo Salvini. La Lega fa infatti sapere che poco fa, il Leader di Forza Italia ha chiamato il vicepremier: "Che bello sentirti. Mi hai fatto una bella sorpresa", la risposta di Salvini. I due Leader - si sottolinea - hanno parlato per pochi minuti, terminando la conversazione con una battuta sul passaggio del turno del Milan in Champions League. "E 'stata una bellissima sorpresa ricevere la telefonata di Silvio Berlusconi. E`stato un grande piacere informarlo sull'attività del governo e di Forza Italia e trasmettergli il grande affettuoso abbraccio di tutti noi. Aspettiamo il ritorno del nostro Leader. Forza Silvio!", scrive su Twitter il ministro degli Esteri e ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 aprile 2023) Telefonata di Silvioa Matteo. Lafa infatti sapere che poco fa, ildi Forza Italia hato il vicepremier: "Che. Mi hai fatto una bella sorpresa", la risposta di. I due- si sottolinea - hanno parlato per pochi minuti, terminando la conversazione con una battuta sul passaggio del turno del Milan in Champions League. "E 'stata una bellissima sorpresa ricevere la telefonata di Silvio. E`stato un grande piacere informarlo sull'attività del governo e di Forza Italia e trasmettergli il grande affettuoso abbraccio di tutti noi. Aspettiamo il ritorno del nostro. Forza Silvio!", scrive su Twitter il ministro degli Esteri e ...

