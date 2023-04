Berlusconi chiama Meloni e Salvini | “La telefonata più bella”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Secondain tredici giorni tra Silvioe il vicepremier Matteo. «Che bello sentirti! Mi hai fatto unasorpresa», le parole del segretario del Carroccio rispondendo al Cavaliere che, secondo fonti della Lega, lo hato nel pomeriggio. I due leader hanno parlato per pochi minuti, terminando la conversazione con una battuta sul passaggio del turno del Milan in Champions League. «È lapiùche potessi ricevere», aveva dettolo scorso 6 aprile, all'indomani del ricovero dell'ex premier al San Raffaele. Inoltre in serata il proprietario del Monza ha sentito telefonicamente pure il presidente del Consiglio Giorgia. Dei contatti che ci sarebbero stati, secondo l'Adnkronos, ...