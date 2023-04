Beppe Vessicchio le 'suona' alla Rai: 'Defraudato di quote d'autore, e non mi fanno più andare in tv' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Meta - Rai e quei diritti musicali mai pagati. 'Sono stato deufradato di quote d'autore dalla Rai. Quando sono andato di persona a Viale Mazzini mi hanno detto di lasciare perdere perché avevo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Meta - Rai e quei diritti musicali mai pagati. 'Sono stato deufradato did'Rai. Quando sono andato di persona a Viale Mazzini mi hanno detto di lasciare perdere perché avevo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidedesario : Beppe Vessicchio le 'suona' alla Rai: «Defraudato di quote d'autore, e non mi fanno più andare in tv» - marktiniblu : @westelandbaby Sembra Beppe vessicchio in forma canina - frabiziovalerio : Ma questo totem è un misto tra Beppe Vessicchio e Albus Silente #isola - robisinlovewlou : cmq voi non avete Beppe vessicchio stop. - intoscana : Torna il Lucca Classica Music Festival, la nona edizione della manifestazione promossa dall’associazione Musicale L… -