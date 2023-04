Benfica, Schmidt: “Siamo delusi, ma abbiamo fatto una buona gara” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Siamo delusi, potevamo fare meglio. Dopo il primo gol era difficile, ma credo che la nostra squadra abbia dimostrato una buona mentalità. abbiamo giocato due buone gare, non è facile contro una squadra come l’Inter”. Lo ha detto il tecnico del Benfica Roger Schmidt dopo il pareggio per 3-3 che sancisce l’eliminazione dei portoghesi per mano dell’Inter a San Siro. “Serve sempre equilibrio – ha spiegato -, non ha senso partire all’attacco senza pensare a difendersi. abbiamo avuto novanta minuti per segnare più gol dell’Inter, penso che abbiamo giocato una buona gara e purtroppo abbiamo anche concesso tre gol. abbiamo perso una grande occasione nel nostro stadio, non giocando una grande ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) “, potevamo fare meglio. Dopo il primo gol era difficile, ma credo che la nostra squadra abbia dimostrato unamentalità.giocato due buone gare, non è facile contro una squadra come l’Inter”. Lo ha detto il tecnico delRogerdopo il pareggio per 3-3 che sancisce l’eliminazione dei portoghesi per mano dell’Inter a San Siro. “Serve sempre equilibrio – ha spiegato -, non ha senso partire all’attacco senza pensare a difendersi.avuto novanta minuti per segnare più gol dell’Inter, penso chegiocato unae purtroppoanche concesso tre gol.perso una grande occasione nel nostro stadio, non giocando una grande ...

