Belen Rodriguez lancia frecciatine | crisi | divorzio con De Martino e gravidanza | la risposta perfetta agli ultimi gossip

(Di mercoledì 19 aprile 2023)in, incinta e separata da Stefano De. Queste, in ordine sparso, sono le fake news principali che ruotano costantemente attorno alla vita della showgirl argentina.con DeIeri, martedì 18 aprile, riprendendo il suo ruolo alla conduzione de Le Iene,ha deciso di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Una puntata ricca di servizi quella de Le Iene del 18 aprile , andata in onda su Italia 1, che ha vistotornare alla conduzione dopo una breve assenza dovuta al covid - 19. "Non sono incinta, non ho divorziato e non ho una crisi personale. Non ero presente perché avevo il covid, ma ...La puntata dell'undici aprile de Le Iene è stata condotta solo da Max Angioni e l'assenza diha fatto discutere. Sui social sono circolati rumor su una possibile crisi con Stefano De Martino , c'è addirittura chi ha parlato di divorzio. Ieri sera la conduttrice argentina è ...Sul palco de Le Iene tornache parla delle voci che la vogliono incinta o malata, e mette a tacere tutti con una introduzione molto personale, smentendo le fake news sul suo conto, che si sono rincorse in queste ...

Belén Rodriguez è tornata a Le Iene Show dopo che la scorsa settimana aveva dato forfait "a sorpresa". Non appena cominciata la puntata ha subito messo a tacere le malelingue che si sono ostinate a pa ...