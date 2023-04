Beccaria e Bona si scambiano il primo posto alla Défi Atlantique

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ambrogioe Albertocontinuano a spingere forte nell’edizione 2023 dellae continuano a scambiarsi ildella regata. Dopo tre giorni di navigazione, i due velisti italiani si trovano a circa 500 miglia dal traguardo in Francia, a La Rochelle.avanzano speditiDopo essere partiti da Horta per la seconda tappa della regata, Ambrogioe Alberto, rispettivamente a bordo diGrande Pirelli e IBSA, sono immediatamente scattati insieme al gruppo di testa e hanno conquistato la leadership. I due sono braccati da Ian Lipinski, che si è aggiudicato la prima tappa, e ...

Horta - Partita domenica pomeriggio da Horta (Faial, Azzorre) la seconda tappa della Defi Atlantique, in cui gli italiani Alberto e Ambrogio dovranno recuperare sul francese Ian Lipinski, vincitore della prima tappa. 1290 miglia teoriche, condizioni meteo come da copione almeno nella prima parte della regata, prua ...

1290 miglia teoriche, condizioni meteo come da copione almeno nella prima parte della regata, prua su Cabo Finisterre prima di infilarsi nel Golfo di Biscaglia e raggiungere il traguardo posto a La Rochelle.