Beautiful | anticipazioni 20 aprile | Taylor prende in contropiede Brooke con Ridge

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 19 aprile 2023)20: puntata imperdibile quella di domani della soap! I protagonisti sarannocon il suo grosso problema,. Cosa succederà? Scopriamolo insieme!20vorrebbe finalmente dire la verità a, ma, sempre in preda alle sue crisi di coscienza per quello che ha fatto con Deacon la Notte di Capodanno, sembra decisa stavolta a raccontarlo a, perché non ce la fa più. Solo che la sua rivale di sempre e della quale da poco è diventata amica,, l’ha saputo prima dai figli, Steffy e Thomas, ed è lei a dirlo al ...