Bayern Monaco-Manchester City, programma e telecronisti Sky e Mediaset ritorno quarti Champions League (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Bayern Monaco-Manchester City, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Missione quasi impossibile per i bavaresi, chiamati a ribaltare il 3-0 pesantissimo subito in casa dei citizens all’andata, ma mai dire mai negli incroci tra queste corazzate. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 19 aprile. Bayern Monaco-Manchester City sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti e su Infinity+ con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ile isu Sky edi, match valido per ildeidi finale di2022/2023. Missione quasi impossibile per i bavaresi, chiamati a ribaltare il 3-0 pesantissimo subito in casa dei citizens all’andata, ma mai dire mai negli incroci tra queste corazzate. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 19 aprile.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti e su Infinity+ con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 16 - Il Real Madrid giocherà le semifinali di #UCL per la 16ª stagione, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi… - OptaPaolo : 26 - La Roma ha colpito 26 legni: record tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei 2022/23, considerand… - DiMarzio : #ChampionsLeague | @FCBayern, rissa tra #Mané e #Sané dopo la sconfitta contro il @ManCity: il 10 è uscito sanguina… - Ftbnews24 : #Bayern Monaco-Manchester City: bavaresi chiamati all’impresa, Citizens ad un passo dalla semifinale #Bayern Monaco… - storiainter : Il Calcio in TV oggi 198 aprile 2023 Inter - Benfica (ore 21:00 Prime video) Bayern Monaco - Manchester City (ore… -