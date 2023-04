Bayern Monaco-Manchester City oggi in tv, Champions League 2023: orario, canale, streaming, probabili formazioni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Avrà bisogno di una vera e propria impresa il Bayern Monaco che stasera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera ospita il Manchester City nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. La gara, con calcio di inizio alle 21.00, si potrà vedere su Sky. All’andata in Inghilterra ad imporsi era stata la squadra di Pep Guardiola che aveva regolato con un perentorio 3-0 i tedeschi. Per la gara di stasera, l’allenatore dei bavaresi dovrebbe schierare i suoi con un 4-2-3-1 che prevede Choupo-Moting come terminale offensivo supportato da Sané, Musiala e Coman. Kimmich e Goretzka in mediana, e la linea Pavard, Upamecano, De Ligt e Davies in difesa davanti a Sommer. Il City, invece, dovrebbe scendere in campo con un 3-2-4-1 estremamente fluido con Ederson ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Avrà bisogno di una vera e propria impresa ilche stasera all’Allianz Arena didi Baviera ospita ilnel ritorno dei quarti di finale di. La gara, con calcio di inizio alle 21.00, si potrà vedere su Sky. All’andata in Inghilterra ad imporsi era stata la squadra di Pep Guardiola che aveva regolato con un perentorio 3-0 i tedeschi. Per la gara di stasera, l’allenatore dei bavaresi dovrebbe schierare i suoi con un 4-2-3-1 che prevede Choupo-Moting come terminale offensivo supportato da Sané, Musiala e Coman. Kimmich e Goretzka in mediana, e la linea Pavard, Upamecano, De Ligt e Davies in difesa davanti a Sommer. Il, invece, dovrebbe scendere in campo con un 3-2-4-1 estremamente fluido con Ederson ...

