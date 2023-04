Bayern Monaco-Manchester City | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Riportiamo ledi, match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro francese Clément Turpin, coadiuvato come assistenti dai connazionali Danos e Pages, e dal quarto uomo Pignard. VAR e AVAR saranno rispettivamente Brisard e Delajod. Calcio d’inizio alle 21:00 all’Allianz Arena didi Baviera. A distanza di una settimana,si ritrovano dopo il netto 3-0 con il quale i Citizens si sono imposti all’andata. La squadra guidata da Thomas Tuchel è stata incapace di mettere in difficoltà gli inglesi subendo un pesante passo falso che probabilmente, porterà ...