Bayern Monaco-Manchester City 1-1 le pagelle e il tabellino della partita (Di mercoledì 19 aprile 2023) . ‘Citizens’ in vantaggio per 3-0 dopo la batosta subita dai bavaresi in terra inglese. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Forte del 3-0 dell’andata, il Manchester City vola in Germania per conquistare la semifinale di Champions League, praticamente ipotecata all’andata. La squadra di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 19 aprile 2023) . ‘Citizens’ in vantaggio per 3-0 dopo la batosta subita dai bavaresi in terra inglese. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Forte del 3-0 dell’andata, ilvola in Germania per conquistare la semifinale di Champions League, praticamente ipotecata all’andata. La squadra di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #InterBenfica Su 35 squadre italiane che hanno vinto 2-0 in trasferta l'andata di una partita di Coppa Europea, l'u… - OptaPaolo : 26 - La Roma ha colpito 26 legni: record tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei 2022/23, considerand… - DiMarzio : #ChampionsLeague | @FCBayern, rissa tra #Mané e #Sané dopo la sconfitta contro il @ManCity: il 10 è uscito sanguina… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Il Manchester City elimina il Bayern Monaco, è in semifinale contro il Real Madrid - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Il Manchester City elimina il Bayern Monaco, è in semifinale contro il Real Madrid -