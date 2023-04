Bayern-ManCity 1-1 | inglesi in semifinale con il Real

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 aprile 2023) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Manchester City vola indi Champions dove troverà il. All'Allianz Arena Kimmich risponde ad Haaland e finisce 1-1 con ilMonaco che però saluta la Champions League in virtù del 3-0 incassato 8 giorni fa all'Etihad. In avvio spinge ilperò bisogna aspettare oltre il quarto d'ora per la prima vera occasione: filtrante geniale di Musiala per Sanè che si presenta a tu per tu con Ederson ma spedisce a lato. Passano un paio di minuti e un forte brivido lo prova anche la formazione tedesca quando Upamecano abbatte Haaland lanciato a rete. Fallo da ultimo uomo e cartellino rosso esibito dall'arbitro all'indirizzo del difensore che si salva perchè si alza la bandierina del guardalinee per segnalare la posizione di partenza di fuorigioco dell'attaccante ...