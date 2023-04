Bayern-ManCity 1-1, inglesi in semifinale con il Real (Di mercoledì 19 aprile 2023) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Manchester City vola in semifinale di Champions dove troverà il Real. All’Allianz Arena Kimmich risponde ad Haaland e finisce 1-1 con il Bayern Monaco che però saluta la Champions League in virtù del 3-0 incassato 8 giorni fa all’Etihad. In avvio spinge il Bayern però bisogna aspettare oltre il quarto d’ora per la prima vera occasione: filtrante geniale di Musiala per Sanè che si presenta a tu per tu con Ederson ma spedisce a lato. Passano un paio di minuti e un forte brivido lo prova anche la formazione tedesca quando Upamecano abbatte Haaland lanciato a rete. Fallo da ultimo uomo e cartellino rosso esibito dall’arbitro all’indirizzo del difensore che si salva perchè si alza la bandierina del guardalinee per segnalare la posizione di partenza di fuorigioco dell’attaccante ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 aprile 2023) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Manchester City vola indi Champions dove troverà il. All’Allianz Arena Kimmich risponde ad Haaland e finisce 1-1 con ilMonaco che però saluta la Champions League in virtù del 3-0 incassato 8 giorni fa all’Etihad. In avvio spinge ilperò bisogna aspettare oltre il quarto d’ora per la prima vera occasione: filtrante geniale di Musiala per Sanè che si presenta a tu per tu con Ederson ma spedisce a lato. Passano un paio di minuti e un forte brivido lo prova anche la formazione tedesca quando Upamecano abbatte Haaland lanciato a rete. Fallo da ultimo uomo e cartellino rosso esibito dall’arbitro all’indirizzo del difensore che si salva perchè si alza la bandierina del guardalinee per segnalare la posizione di partenza di fuorigioco dell’attaccante ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #ChampionsLeague | @FCBayern, rissa tra #Mané e #Sané dopo la sconfitta contro il @ManCity: il 10 è uscito sanguina… - infoitsport : Bayern-ManCity 1-1, inglesi in semifinale con il Real - infoitsport : Bayern-ManCity 1-1, inglesi in semifinale con il Real - DIRETTADCM : #ManCity, #Guardiola: “#Haaland ha sentito la pressione, siamo stati fortunati” - IlModeratoreWeb : Bayern-ManCity 1-1, inglesi in semifinale con il Real - -