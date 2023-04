Bayern-Manchester City, Haaland sbaglia il rigore e calcia alto (VIDEO) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Erling Haaland ha sbagliato il suo primo rigore con la maglia del Manchester City. E lo ha fatto in un palcoscenico pesante, come quello della Champions League e in un momento delicato, come lo 0-0 all’Allianz Arena nella semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco, chiamato a rimontare il 3-0 dell’andata. Disturbato dagli avversari, il centravanti norvegese si è presentato dal dischetto e ha calciato alle stelle. Si resta sullo 0-0, dopo che pochi minuti prima il guardialinee aveva cancellato un rosso ad Upamecano per un fallo su Haaland, che era in fuorigioco. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Erlinghato il suo primocon la maglia del. E lo ha fatto in un palcoscenico pesante, come quello della Champions League e in un momento delicato, come lo 0-0 all’Allianz Arena nella semifinale di ritorno contro ilMonaco, chiamato a rimontare il 3-0 dell’andata. Disturbato dagli avversari, il centravanti norvegese si è presentato dal dischetto e hato alle stelle. Si resta sullo 0-0, dopo che pochi minuti prima il guardialinee aveva cancellato un rosso ad Upamecano per un fallo su, che era in fuorigioco. SportFace.

