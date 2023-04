Bayern, la maxi rimonta manca dai tempi di…Guardiola. E il City di Pep fa sul serio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nel match di andata ad un tratto sono sembrate due squadre dagli orizzonti opposti. Una giocava, costruiva, soprattutto segnava. L’altra subiva, creava timidamente occasioni ma con il piglio di chi dalla crisi non si è ancora ripreso. Eppure Bayern Monaco e Manchester City sono entrambe costruite per lottare per lo stesso obiettivo. All’Allianz Arena, nei quarti di Champions League, si riparte dal 3-0 a favore degli inglesi. Le reti di Rodri, Bernardo Silva ed Erling Haaland hanno permesso alla squadra di Pep Guardiola di mettere in discesa il discorso qualificazione contro il suo ex club. Il Bayern invece deve fare i conti con una crisi d’identità. Troppo diversa l’anima di Nagelsmann da quella di Tuchel e nel mezzo c’è una Champiosn che sta scivolando via e un campionato ancora in bilico. Con Choupo-Moting non al meglio, Tuchel si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nel match di andata ad un tratto sono sembrate due squadre dagli orizzonti opposti. Una giocava, costruiva, soprattutto segnava. L’altra subiva, creava timidamente occasioni ma con il piglio di chi dalla crisi non si è ancora ripreso. EppureMonaco e Manchestersono entrambe costruite per lottare per lo stesso obiettivo. All’Allianz Arena, nei quarti di Champions League, si riparte dal 3-0 a favore degli inglesi. Le reti di Rodri, Bernardo Silva ed Erling Haaland hanno permesso alla squadra di Pep Guardiola di mettere in discesa il discorso qualificazione contro il suo ex club. Ilinvece deve fare i conti con una crisi d’identità. Troppo diversa l’anima di Nagelsmann da quella di Tuchel e nel mezzo c’è una Champiosn che sta scivolando via e un campionato ancora in bilico. Con Choupo-Moting non al meglio, Tuchel si ...

