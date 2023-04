Battaglia di mozioni al Senato sul 25 aprile 

Leggi su agi

(Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - L'invito a Liliana Segre è partito ma la senatrice a vita potrebbe, per motivi personali, non essere presente giovedì nell'Aula delquando si discuteranno lesul 25 aprile. In ogni caso, la novità è che tutti i partiti avrebbero nelle ultime ore indicato i membri della commissione speciale contro i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Ma l'emiciclo di palazzo Madama rischia di spaccarsi sulle, a meno che maggioranza e opposizioni non trovino un accordo in extremis. Con l'incognita anche dell'iter del dl Cutro, qualora il via libera delnon arrivasse il 20 aprile. Al momento c'è il documento unitario delle opposizioni che impegna ilad adottare le iniziative necessarie affinché "le commemorazioni delle date ...