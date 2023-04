Bassetti, 'batteri resistenti in 40% carne bovina, suina e di pollo venduta in Spagna' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos Salute) - "Il 40% della carne bovina, suina e di pollo venduta nei supermercati spagnoli contiene batteri multiresistenti agli antibiotici ovvero i cosiddetti superbugs. È il risultato di una ricerca presentata durante il convegno Eccmid di Copenhagen. Si tratta di ceppi di E. Coli e Klebsiella produttori di Esbl (beta-lattamasi a spettro esteso), microrganismi che possono causare infezioni anche molto gravi nell'uomo". Così in tweet l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive policlinico San Martino di Genova. "La lotta all'antibioticoresistenza non si fa solamente negli ospedali, negli studi medici, nelle farmacie, ma anche con un maggior controllo negli allevamenti e negli alimenti - rimarca ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos Salute) - "Il 40% dellae dinei supermercati spagnoli contienemultiagli antibiotici ovvero i cosiddetti superbugs. È il risultato di una ricerca presentata durante il convegno Eccmid di Copenhagen. Si tratta di ceppi di E. Coli e Klebsiella produttori di Esbl (beta-lattamasi a spettro esteso), microrganismi che possono causare infezioni anche molto gravi nell'uomo". Così in tweet l'infettivologo Matteo, direttore Malattie infettive policlinico San Martino di Genova. "La lotta all'antibioticoresistenza non si fa solamente negli ospedali, negli studi medici, nelle farmacie, ma anche con un maggior controllo negli allevamenti e negli alimenti - rimarca ...

