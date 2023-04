Basket, verso Parigi 2024: la FIBA non consente alla Russia l’iscrizione alle prequalificazioni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, firmato dal proprio Comitato Esecutivo, la FIBA ha reso noto che non ha consentito alla squadra nazionale maschile della Russia di registrarsi ai tornei per il processo di prequalificazione olimpica FIBA ??2023. Questo il testo integrale:“A seguito delle raccomandazioni del CIO sulla partecipazione di atleti con passaporto russo o bielorusso alle competizioni internazionali pubblicate il 28 marzo, il Comitato Esecutivo della FIBA ??ha ha deciso di non consentire la registrazione della squadra nazionale maschile russa ai tornei di prequalificazione olimpica FIBA ??2023. La Bulgaria, in quanto seconda squadra europea con il miglior piazzamento, sarà l’ultima squadra a partecipare ai tornei di prequalificazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, firmato dal proprio Comitato Esecutivo, laha reso noto che non ha consentitosquadra nazionale maschile delladi registrarsi ai tornei per il processo di prequalificazione olimpica??2023. Questo il testo integrale:“A seguito delle raccomandazioni del CIO sulla partecipazione di atleti con passaporto russo o bielorussocompetizioni internazionali pubblicate il 28 marzo, il Comitato Esecutivo della??ha ha deciso di non consentire la registrazione della squadra nazionale maschile russa ai tornei di prequalificazione olimpica??2023. La Bulgaria, in quanto seconda squadra europea con il miglior piazzamento, sarà l’ultima squadra a partecipare ai tornei di prequalificazione ...

