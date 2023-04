Basket: sospeso per doping Corey Davis di Trieste (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Tribunale nazionale antidoping, accogliendo l’istanza della Procura nazionale antidoping, ha sospeso in via cautelare il cestista Corey Davis, della società Pallacanestro Trieste. Lo stesso era risultato positivo ad un controllo antidoping effettuato da Nado Italia. La sostanza riscontrata è un metabolita della cocaina, la benzoylecgonina. La società ha comunicato di “attendere l’esito delle controanalisi, riservandosi ogni valutazione non appena verrà fatta chiarezza sull’episodio”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Tribunale nazionale anti, accogliendo l’istanza della Procura nazionale anti, hain via cautelare il cestista, della società Pallacanestro. Lo stesso era risultato positivo ad un controllo antieffettuato da Nado Italia. La sostanza riscontrata è un metabolita della cocaina, la benzoylecgonina. La società ha comunicato di “attendere l’esito delle controanalisi, riservandosi ogni valutazione non appena verrà fatta chiarezza sull’episodio”. SportFace.

