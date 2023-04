Basket | Serie A | Bologna vince a Scafati | Milano risponde con Napoli Venezia espugna Brescia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Nessuna sorpresa nelle posizioni di vertice dopo la ventisettesima giornata.resta prima, macontinua ad insidiarla. La Virtus, però, soffre tantissimo in quel dindo di misura contro i campani per 83-81 al termine di una partita che si è decisa solo nei minuti finali per una Givova che non ha mai davvero smesso di lottare. Una Virtus trascinata dai 16 punti di Milos Teodosic, ma anche dai 15 di Daniel Hackett, mentre anon sono bastati i 15 punti di Riccardo Rossato ed un clamoroso Trevor Thompson da 15 punti e 17 rimbalzi. Come detto, ma l’Olimpiapresente in casa contro la GeVindo per 88-76.ha fatto la differenza nel ...

Oggi si sono disputate le partite valide per la 27ª giornata di Serie A1 2022/2023 di basket. L' Olimpia Milano vince facile in casa contro Napoli 88 - 76. La squadra di Messina domina dall'inizio alla fine vedendo gli ospiti avvicinarsi solo nel secondo quarto.

