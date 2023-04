Basket, Playoff Serie A1 femminile 2023: Schio vince gara-1 contro Venezia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Schio batte in rimonta Venezia 63-59 nella prima partita della Serie valida per le semifinali dei Playoff di Serie A1 di Basket femminile 2023. Partita combattuta al Palasport Livio Romare in cui gli ospiti giocano meglio per larghi tratti e vanno avanti di oltre 10 punti nel terzo quarto. Le ragazze di coach Dikiaioulakos, grazie a un quarto quarto da 21 punti realizzati e 8 subiti, riescono a ribaltare le sorti dell’incontro vincendo gara-1 e mantenendo il fattore campo. Ottima prova di Keys che mette a referto 15 punti e 6 rimbalzi. Non bastano i 19 punti e 8 rimbalzi di Kuier a Venezia per evitare la sconfitta. Le due squadre torneranno in campo per gara-2 sabato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023)batte in rimonta63-59 nella prima partita dellavalida per le semifinali deidiA1 di. Partita combattuta al Palasport Livio Romare in cui gli ospiti giocano meglio per larghi tratti e vanno avanti di oltre 10 punti nel terzo quarto. Le ragazze di coach Dikiaioulakos, grazie a un quarto quarto da 21 punti realizzati e 8 subiti, riescono a ribaltare le sorti dell’inndo-1 e mantenendo il fattore campo. Ottima prova di Keys che mette a referto 15 punti e 6 rimbalzi. Non bastano i 19 punti e 8 rimbalzi di Kuier aper evitare la sconfitta. Le due squadre torneranno in campo per-2 sabato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Rimonta d'orgoglio del Famila Schio, che risale da -14 e batte Venezia in gara-1 di semifinale scudetto - linchiostro : CUSPO, BASKET: VITTORIA ALLA PRIMA DEI PLAYOFF Ampio servizio sulla nostra edizione online de “l’inchiostro fresco… - infoitsport : Basket, Trento-Verona 69-70: scaligeri colpo salvezza, per l'Aquila pesante sconfitta in chiave playoff - MaxKidd7_ : @ChrisChance__ Il basket è uno sport diverso e in tal senso più premiale per natura, proprio perché va ai punti. Il… - fisco24_info : Playoff Nba: Phoenix si prende gara-2 contro i Clippers: Boston domina Atlanta Hawks 119-106 e va 2-0 nella serie -