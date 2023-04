Basket: playoff Nba, i Suns battono i Clippers grazie a super Booker, serie sull'1-1 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Phoenix, 19 apr. - (Adnkronos) - Vittoria casalinga per Phoenix che batte 123-109 in gara-2, portandosi in parità sull'1-1 nella serie di primo turno dei playoff della Western Conference Nba. A decidere il match il calo nel finale degli ospiti a corto di energie e a cui avrebbe decisamente fatto comodo avere Paul George, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio e assente in tutta la serie. Il protagonista della serata in casa Suns è Devin Booker, che segna 18 punti con 7/8 al tiro nel solo terzo quarto e chiude con 38 punti a referto, 14/22 complessivo e ben nove assist in 45 minuti sul parquet. Coach Monty Williams spreme al massimo sia lui che Kevin Durant, che aggiunge 25 punti a una prestazione da 10/19 (0/4 da tre)- i due leader realizzativi di un quintetto ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Phoenix, 19 apr. - (Adnkronos) - Vittoria casalinga per Phoenix che batte 123-109 in gara-2, portandosi in parità'1-1 nelladi primo turno deidella Western Conference Nba. A decidere il match il calo nel finale degli ospiti a corto di energie e a cui avrebbe decisamente fatto comodo avere Paul George, ancora alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio e assente in tutta la. Il protagonista della serata in casaè Devin, che segna 18 punti con 7/8 al tiro nel solo terzo quarto e chiude con 38 punti a referto, 14/22 complessivo e ben nove assist in 45 minuti sul parquet. Coach Monty Williams spreme al massimo sia lui che Kevin Durant, che aggiunge 25 punti a una prestazione da 10/19 (0/4 da tre)- i due leader realizzativi di un quintetto ...

