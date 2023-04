Basket: playoff Nba, i risultati delle partite (Di mercoledì 19 aprile 2023) New York, 19 apr. - (Adnkronos) - I risultati delle partite del primo turno dei playoff Nba, tra parentesi la situazione nella serie: Boston Celtics-Atlanta Hawks 119-106 (2-0); Cleveland Cavaliers-New York Knicks 107-90 (1-1); Phoenix Suns-Los Angeles Clippers 123-109 (1-1). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) New York, 19 apr. - (Adnkronos) - Idel primo turno deiNba, tra parentesi la situazione nella serie: Boston Celtics-Atlanta Hawks 119-106 (2-0); Cleveland Cavaliers-New York Knicks 107-90 (1-1); Phoenix Suns-Los Angeles Clippers 123-109 (1-1).

