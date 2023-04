Basket: playoff Nba, Grizzlies in ansia per Morant, è in dubbio per gara-2 contro i Lakers (Di mercoledì 19 aprile 2023) Memphis, 19 apr. - (Adnkronos) - Sarà una decisione che verrà presa a ridosso della palla a due, prima è difficile fare valutazioni riguardo lo stato di forma e il pieno recupero dall'infortunio della stella di Memphis Ja Morant - che ancora soffre di dolori alla mano destro, stando a quanto raccontato da coach Taylor Jenkins che ha provato il più possibile a mantenersi sul vago nel corso delle interviste post allenamento. Gli esami ai raggi X sono risultati negativi scongiurando guai più gravi, mentre analisi più approfondite hanno messo in luce il riaggravarsi di un problema di cui Morant aveva sofferto lo scorso 7 aprile nel match contro Milwaukee. Insomma, la caduta sul parquet in gara-1 contro i Los Angeles Lakers (poi persa dai Grizzlies) potrebbe portarsi dietro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Memphis, 19 apr. - (Adnkronos) - Sarà una decisione che verrà presa a ridosso della palla a due, prima è difficile fare valutazioni riguardo lo stato di forma e il pieno recupero dall'infortunio della stella di Memphis Ja- che ancora soffre di dolori alla mano destro, stando a quanto raccontato da coach Taylor Jenkins che ha provato il più possibile a mantenersi sul vago nel corso delle interviste post allenamento. Gli esami ai raggi X sono risultati negativi scongiurando guai più gravi, mentre analisi più approfondite hanno messo in luce il riaggravarsi di un problema di cuiaveva sofferto lo scorso 7 aprile nel matchMilwaukee. Insomma, la caduta sul parquet in-1i Los Angeles(poi persa dai) potrebbe portarsi dietro ...

