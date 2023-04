Basket: playoff Nba, Green (Warriors) sospeso per una partita, salta gara-3 con i Kings (Di mercoledì 19 aprile 2023) San Francisco, 19 apr. -(Adnkronos) - La Nba ha deciso di sospendere per una partita l'ala dei Golden State Warrios Draymond Green dopo aver calpestato il centro dei Sacramento Kings Domantas Sabonis a seguito di uno scontro sotto canestro tra i due che ha portato all'espulsione del numero 32 degli Warriors nel corso della gara-2 poi persa da Golden State. I campioni in carica adesso, sotto 0-2 nella serie di primo turno dei playoff della Western Conference, dovranno fare a meno di un riferimento come Green in un match che risulta determinante e da vincere a ogni costo per restare a galla. Il passaggio chiave più citato recita: “La sospensione è basata in parte sulla storia di gesti antisportivi di Green”, una sorta di ennesima recidiva su cui la Nba ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) San Francisco, 19 apr. -(Adnkronos) - La Nba ha deciso di sospendere per unal'ala dei Golden State Warrios Draymonddopo aver calpestato il centro dei SacramentoDomantas Sabonis a seguito di uno scontro sotto canestro tra i due che ha portato all'espulsione del numero 32 deglinel corso della-2 poi persa da Golden State. I campioni in carica adesso, sotto 0-2 nella serie di primo turno deidella Western Conference, dovranno fare a meno di un riferimento comein un match che risulta determinante e da vincere a ogni costo per restare a galla. Il passaggio chiave più citato recita: “La sospensione è basata in parte sulla storia di gesti antisportivi di”, una sorta di ennesima recidiva su cui la Nba ...

