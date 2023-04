Basket: playoff Nba, Garland trascina Cleveland in gara-2 contro New York e serie sull'1-1 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cleveland, 19 apr. - (Adnkronos) - Cleveland vendica il ko casalingo subito in gara-1 contro New York si impone 107-90 in gara-2 e riporta la serie di primo turno dei playoff della Eastern Conference Nba in parità sul punteggio di 1-1. Basta e avanza il primo tempo ai Cavaliers per mettere in chiaro le cose contro i Knicks: decisivo il 34-17 di parziale nel secondo quarto, che mette in discesa una ripresa a senso unico in cui anche New York aveva già la testa proiettata al Madison Square Garden e a gara-3. A cambiare per i Cavs è stato prima di tutto l'impatto di Darius Garland, ben diverso da quello visto al debutto playoff: il giovane talento di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023), 19 apr. - (Adnkronos) -vendica il ko casalingo subito in-1Newsi impone 107-90 in-2 e riporta ladi primo turno deidella Eastern Conference Nba in parità sul punteggio di 1-1. Basta e avanza il primo tempo ai Cavaliers per mettere in chiaro le cosei Knicks: decisivo il 34-17 di parziale nel secondo quarto, che mette in discesa una ripresa a senso unico in cui anche Newaveva già la testa proiettata al Madison Square Garden e a-3. A cambiare per i Cavs è stato prima di tutto l'impatto di Darius, ben diverso da quello visto al debutto: il giovane talento di ...

