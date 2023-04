Basket femminile | Moncalieri batte San Giovanni Valdarno nei playout

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Va in archivio gara-1 della serie finale ditra Akronos Teche Bruschi San. Nella sfida in cui la vincitrice resterà in Serie A1 e la perdente, invece, scenderà in A2, il primo capitolo è appannaggio della formazione piemontese con un netto 80-49. Sono 25 i punti di Marzia Tagliamento, che tira fuori una delle migliori performance di stagione; 17 per Chelsea Mitchell e 13 per Lydie Katshitshi. Dall’altra parte 15 di Madeleine Garrick, 11 di Elisabetta Tassinari e di Tijana Krivacevic. Playoff NBA, i risultati della notte (19 aprile): Boston concede il bis contro Atlanta, Cavs e Suns pareggiano i conti Tutto si decide nel secondo quarto, dopo l’equilibrio dei primi dieci minuti: il trio delle migliori realizzatrici di, supportato da Westbeld e Reggiani, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : Si può celebrare una sconfitta? Le ragazze di Schio hanno perso la semifinale di Eurolega contro il Fenerbahce. Per… - OA_Sport : Basket femminile: a Moncalieri gara-1 della serie finale di playout - sportface2016 : #Basket, playoff Serie A1 femminile 2022/2023: #Bologna asfalta #Sesto 64-49 nella prima semifinale - karda70 : #Basketfemminile ?? #SerieA1 #LBF, in un #Paladozza pieno la @VirtusSegafredo #Bologna porta a casa il primo atto de… - notizieloc : Potenza: Squadra basket femminile under 13 e campionessa italiana kick boxing premiate in Comune -… -

, Virtus: Ieri sera, al PalaDozza, in gara 1 di semifinale playoff contro la Geas Sesto San Giovanni, vittoria 64 - 49 per la Segafredo di coach Ticchi. -, Fortitudo: Serata ...: si è aperta ieri sera la semifinale tricolore in serie A1 donne.: la canturina Del Pero fa 1 - 0 contro Geas e vede la finale scudetto E' iniziata con il piede ...'Una bellissima finale, tutta algherese per le ragazze under 13 di. Alla Pallacanestro Alghero -90, nuove Campionesse Regionali di categoria, ed alla Mercedei complimenti più grandi per una stagione da protagoniste, tutta da incorniciare'. Così Mario Conoci si complimenta con le ...

Basket femminile: Moncalieri batte nettamente San Giovanni Valdarno nella prima della serie finale di playout OA Sport

Va in archivio gara-1 della serie finale di playout tra Akronos Tech Moncalieri e Bruschi San Giovanni Valdarno. Nella sfida in cui la vincitrice resterà in Serie A1 e la perdente, invece, scenderà in ...