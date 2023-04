Barzaghi: «Per Inzaghi grande momento. Questione Juventus…» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Matteo Barzaghi ha anticipato per Sky Sport la partita tra Inter e Benfica e ha parlato della situazione nerazzurra in campionato, citando Simone Inzaghi. FUTURO – Matteo Barzaghi ha detto questo: «La Questione Juventus interessa anche la classifica dell’Inter, in caso di restituzione di punti il cammino verso il quarto posto sarebbe ancora più difficile. Per questo motivo la Champions League è ancora più importante, lo stadio si prepara a accogliere l’Inter spingendola verso un traguardo che manca dal 2010. La volta precedente a Mourinho ci riuscì Cuper, quindi è un grandissimo momento per Inzaghi nonostante le sconfitte ripetute in campionato. Sarà confermato l’undici di Lisbona e il modo di giocare, cercando di tenere palla con personalità per abbassare il ritmo del Benfica che se ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Matteoha anticipato per Sky Sport la partita tra Inter e Benfica e ha parlato della situazione nerazzurra in campionato, citando Simone. FUTURO – Matteoha detto questo: «LaJuventus interessa anche la classifica dell’Inter, in caso di restituzione di punti il cammino verso il quarto posto sarebbe ancora più difficile. Per questo motivo la Champions League è ancora più importante, lo stadio si prepara a accogliere l’Inter spingendola verso un traguardo che manca dal 2010. La volta precedente a Mourinho ci riuscì Cuper, quindi è un grandissimopernonostante le sconfitte ripetute in campionato. Sarà confermato l’undici di Lisbona e il modo di giocare, cercando di tenere palla con personalità per abbassare il ritmo del Benfica che se ...

