Baronissi | per il passaggio “Giro mediterraneo rosa” divieto di sosta e stop al traffico | i dettagli

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Anchesarà interessata daldel “”. Venerdì 21 aprile la città sarà attraversata dalla prima tappa della più importante competizione femminile in bicicletta. Le cicliste si sfideranno sulla distanza di 98 chilometri e quattrocento metri della tappa Torre del Greco- Paestum. Per consentire il transito del “” si è svolto un vertice operativo presso la Prefettura di Salerno con tutti gli enti ed i servizi responsabili dell’ordine pubblico e della sicurezza a cui ha partecipato il Comandante della Polizia municipale Francesco Tolino. Il sindaco diGianfranco Valiante ha disposto la chiusura alle ore 13.00 di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e ...

Iniziati questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria su via Cirillo a Baronissi per la realizzazione di condotte, pozzetti e grigliati vicino ...Stampa Hanno avuto inizio questa mattina, in un tratto di via Cirillo a Baronissi. Ad annunciarlo attraverso un post su Facebook è il Sindaco Gianfranco Valiante che scrive: I lavori di manutenzione s ...