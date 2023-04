Bari, Vicari: “Punti pesantissimi ora, continueremo con entusiasmo” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le parole del difensore riguardo alla prossima sfida di campionato contro il Pisa, con un occhio agli errori della precedente Leggi su itasportpress (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le parole del difensore riguardo alla prossima sfida di campionato contro il Pisa, con un occhio agli errori della precedente

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParmaLiveTweet : Bari, Vicari: 'Adesso i punti valgono doppio. Vogliamo arrivare il più in alto possibile' - psb_original : Bari, Vicari: 'Vogliamo arrivare il più in alto possibile. Con il Como abbiamo avuto una grande reazione' #SerieB - Telebari : SSC Bari, Vicari al Tb Sport: “Manteniamo l’entusiasmo. Vogliamo arrivare in alto” - #Bari #Notizie #News -… - Clad_Mele : #BARICOMO, l'undici di #Mignani #Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Maita, Benali,… - infoitsport : Sudtirol-Bari, le pagelle: Morachioli trova il jolly, perfetti Vicari e Di Cesare -