Barcellona, dallo spogliatoio al FFP: perchè si crede al ritorno di Messi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Barcellona crede di poter riportare Lionel Messi in blaugrana la prossima estate: ecco tutti i motivi Il Barcellona vuole riportare Lionel Messi in Catalogna in estate e ci proverà in tutti i modi, cercando di sfruttare anche il gelo tra l'argentino e il PSG sul rinnovo di contratto. Come scrive l'edizione odierna del Mundo Deportivo, lo spogliatoio blaugrana sarebbe pronto a riaccogliere La Pulce, argomento principale delle discussioni degli ultimi giorni. E il club, che continua a parlare con La Liga, è convinto che lo stipendio del giocatore rientri nei parametri del FFP. L'articolo proviene da Calcio News 24.

