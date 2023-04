Banca Mondiale, con spirale inflazione “rischio decennio perduto per economia globale” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Secondo la Banca Mondiale, l’economia globale rischia un “decennio perduto” a causa del rallentamento dovuto alla spirale inflazionistica. Viene previsto, infatti, un calo del tasso massimo di crescita a lungo termine senza inflazione al livello più basso degli ultimi 30 anni, almeno nella prospettiva che va dall’anno in corso al 2030. Il “decennio perduto” per la Banca Mondiale Secondo il rapporto della Banca Mondiale, quasi tutte le forze economiche che hanno guidato il progresso e la prosperità negli ultimi 30 anni “si stanno dissipando”, per cui tra il 2022 e il 2030 la crescita media potenziale del PIL Mondiale potrebbe ... Leggi su fmag (Di mercoledì 19 aprile 2023) Secondo la, l’rischia un “” a causa del rallentamento dovuto allainflazionistica. Viene previsto, infatti, un calo del tasso massimo di crescita a lungo termine senzaal livello più basso degli ultimi 30 anni, almeno nella prospettiva che va dall’anno in corso al 2030. Il “” per laSecondo il rapporto della, quasi tutte le forze economiche che hanno guidato il progresso e la prosperità negli ultimi 30 anni “si stanno dissipando”, per cui tra il 2022 e il 2030 la crescita media potenziale del PILpotrebbe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvsvizzera : Il salvataggio di Credit Suisse non è un'eccezione: già durante la crisi economica mondiale, nel 1933, la Confedera… - suffragio1 : RT @byoblu: In occasione delle riunioni di primavera, un incontro annuale organizzato dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazio… - me_desaparecido : RT @byoblu: In occasione delle riunioni di primavera, un incontro annuale organizzato dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazio… - GIANDRUGO68 : @juventina____ @ivanofinoallafi Beh direi ...anche pres. Banca Mondiale non so se mi spiego ...se vogliono si comp… - SheilaMLise : RT @byoblu: In occasione delle riunioni di primavera, un incontro annuale organizzato dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazio… -