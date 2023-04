Ballerina | Ana de Armas | Le scene d' azione saranno di un altro livello

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ana de, durante un'intervista recente, è tornata a parlare delled'di, l'attesissimo spin-off esplosivo di John Wick. Durante il tour promozionale di Ghosted, Ana desi è nuovamente aperta a proposito della sua interpretnello spin-off di John Wick intitolato, rivelando di aver avuto molte difficoltà durante le riprese che però hanno dato vita a delled'che ha definito di "un". Durante la premiere di Ghosted, che ha avuto luogo questo martedì, l'attrice nominata all'Oscar ha parlato con ET del suo tanto atteso ruolo in. "Sarà di un. Quel film è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaOdinson : Ballerina, Ana de Armas sullo spin-off di John Wick: 'Sarà di un altro livello - Cinemaedintorni : Lo spinoff di ‘John Wick’ ‘Ballerina’, con Ana de Armas, fissa la data di uscita -

Durante il tour promozionale di Ghosted,de Armas si è nuovamente aperta a proposito della sua interpretazione nello spin - off di John Wick intitolato, rivelando di aver avuto molte difficoltà durante le riprese che però ...Mentre John Wick 4 continua a conquistare il pubblico sugli schermi di tutto il mondo, la saga con protagonista Keanu Reeves si sta già espandendo con due spin - off:conde Armas e la ...approfondimento, data d'uscita dello spin - off di John Wick conde Armas Come in un film di James Bond La novità più notevole in questo caso è l'uso dello spionaggio informatico che ...

Ballerina, Ana de Armas: "Le scene d'azione saranno di un altro ... Movieplayer

Ana de Armas, durante un'intervista recente, è tornata a parlare delle scene d'azione di Ballerina, l'attesissimo spin-off esplosivo di John Wick.Keanu Reeves e Seth Rogen guidano il cast della nuova commedia Good Fortune, insieme a Aziz Ansari che si occuperà di dirigere, scrivere e anche recitare nel film.