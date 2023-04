(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il 19 aprile è noto come «bicycle day», il giorno che cambiò per sempre la vita personale e professionale di Albert Hofmann – ricercatore della casa farmaceutica svizzera Sandoz – first appeared on il manifesto.

...a entrare nella. Quel giorno divenne una ricorrenza, il bicycle day , celebrata ogni anno da una nemmeno così sparuta parte del genere umano. Abbonati per leggere anche Leggi anche L'...Mentre camminava, tante cose gli passavano per la testa: la sua, i suoi valori, le sue ... dello sciamano in Amazzonia che gli ha servito il tè psichedelico. Durante l'ultima tappa del ......tema dell'incontro fra culture in Perù si fondono ricette pre - incaiche con 5000 anni di, ...Pisco del caffè del museo archeologico Larco merita una visita come pure di sera il locale...

Ayahuasca, storia di un salvataggio Il Manifesto

La decisione è contenuta in due sentenze con le quali il Tribunale amministrativo ha respinto i ricorsi proposti dalla Chiesa italiana del culto ...