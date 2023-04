Avvocati Juventus al Collegio di Garanzia dello Sport | “Sentenza -15 piena di errori | da annullare”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 aprile 2023) “Quando, il 30 gennaio, abbiamo letto le motivazioni delladel -15, la nostra sorpresa si è consolidata. Laè sbagliata,di. Si muove come una nave che ha perso la rotta. Ed è questo il motivo di fondo per cui ne chiediamo l’annullamento senza rinvio”. Queste le parole di Maurizio Bellacosa, legale della, nel corso dell’udienza aldisul ricorso del club bianconero contro la penalizzazione di 15 punti in classifica per il caso plusvalenze. “Negli atti di Torino c’è qualcosa in grado di dimostrare i valori gonfiati? No – spiega il legale –, c’è solo un contesto generico. Nulla di diverso che potesse sovvertire il proscioglimento di maggio 2022?. L’avvocato Bellacosa ...