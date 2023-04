Aveva compiuto 102 anni il 7 aprile

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Lutto per Paolo Brosio: sua madre, Anna Marcacci Brosio, è morta il 18102. La donna, nota per aver partecipato ad alcuni programmi televisivi e ad alcuni spot insieme al figlio, si è spenta nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. X Leggi anche › L’Isola dei Famosi, 10° ...