Automac spegne 30 candeline | “Chi ci sceglie valorizza la competenza”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Bottanuco. Anniversario importante per, fondata il 19 aprile 1993 da Franco Perico, attuale Presidente della società, insieme ai soci Claudio Previtali e Luca Opreni. Oggi l’azienda si trova a uno snodo centrale del suo percorso: forte di trent’anni di attività, opera per tracciare un futuro all’insegna della sostenibilità e della competitività, portando innovazione progettuale e operativa nello sviluppo di soluzioni per l’automazione. Nata con pochi mezzi e tanto entusiasmo, in uno scantinato come nelle migliori tradizioni delle PMI italiane,ha saputo crescere non solo nei numeri – oggi conta 15 dipendenti e un fatturato che, dai 2 milioni di euro del 2020, ha raggiunto quota 3.350.000 nell’ultimo esercizio -, ma anche e soprattutto nella qualità. Nell’anno del suo trentennale, dei primi passi dell’attività restano immutati solo la ...