Auto prende fuoco sull’A16 | paura per i passeggeri

Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (AV)- I Vigili del fuoco di Avellino intorno alle ore 08'00 di oggi 19 aprile, sono intervenuti sull'Autostrada A 16, Napoli – Canosa, al Km. 35,200 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un furgone in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo, proveniente da Roma e diretto ad Avellino trasportava alimenti per la ristorazione, sono state spente mettendo in sicurezza l'area. Non è stato necessario chiudere il senso di marcia durante le operazioni di soccorso.

