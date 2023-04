Auto: immatricolazioni Ue +28,8% a marzo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Bruxelles, 19 apr. (Adnkronos) - A marzo 2023, il mercato Automobilistico dell'Ue ha registrato un significativo aumento del 28,8% delle immatricolazioni di Autovetture, superando il milione di unità (1.087.939). Tutti i maggiori mercati del blocco hanno registrato una crescita a due cifre il mese scorso, con Spagna (66,1%) e Italia (40,7%) in testa. I dati sono stati diffusi dall'Acea, Associazione delle case Automobilistiche europee. Nel primo trimestre del 2023, il mercato Automobilistico dell'Ue ha registrato un aumento sostanziale delle immatricolazioni di Auto nuove, con quasi 2,7 milioni di unità vendute. Questo dato segna un aumento del 17,9% rispetto al 2022, dopo i solidi risultati dei primi tre mesi. Tra i quattro principali mercati ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Bruxelles, 19 apr. (Adnkronos) - A2023, il mercatomobilistico dell'Ue ha registrato un significativo aumento del 28,8% delledivetture, superando il milione di unità (1.087.939). Tutti i maggiori mercati del blocco hanno registrato una crescita a due cifre il mese scorso, con Spagna (66,1%) e Italia (40,7%) in testa. I dati sono stati diffusi dall'Acea, Associazione delle casemobilistiche europee. Nel primo trimestre del 2023, il mercatomobilistico dell'Ue ha registrato un aumento sostanziale delledinuove, con quasi 2,7 milioni di unità vendute. Questo dato segna un aumento del 17,9% rispetto al 2022, dopo i solidi risultati dei primi tre mesi. Tra i quattro principali mercati ...

Agenda dati macro e finanziari del 19 aprile Attesa: - 1,088 milioni di barili (precedente +597 mila) Eventi Fed Ore 20.00 Pubblicazione del Beige Book Europa Ore 08.00 Acea comunica il dato sulle immatricolazioni di auto EVENTI SOCIETARI ... Dacia: +34,3% di vendite nel primo trimestre 2023 in Europa Le immatricolazioni in Italia sono aumentate del 29,7% In Italia, la casa rumena ha venduto complessivamente 25.147 auto nei primi tre mesi di quest'anno , con un aumento del 29,7% e una quota di ... Tesla (Piazza Affari) - rimane in laterale ...(grafico giornaliero) Anche le case europee iniziano a tagliare il prezzo di vendita delle auto ... Nessuna reazione da parte del titolo alla notizia che le immatricolazioni hanno raggiunto il record ... Auto: +58% immatricolazioni veicoli elettrici a marzo nella Ue Bruxelles, 19 apr. (Adnkronos) – Il mese scorso l'Ue ha registrato un aumento significativo delle nuove immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria (Bev), che hanno registrato un'impennata del 58 ...