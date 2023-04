Auto | Csp | ' Italia bene per la ripresa | male per la transizione ecologica'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Buone novelle per il mercato dell'dell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Uk). In marzo le immatricolazioni divetture sono state 1.422.147 con un incremento del 26,1% rispetto allo stesso mese del 2022, ma con un calo del 19,7% su marzo 2019 cioè sulla situazione ante-pandemia. La crescita di marzo è l'ottava consecutiva. L'inversione di tendenza dell'agosto scorso si sta dunque consolidando ed è dovuta essenzialmente ad un aumento della produzione derivante dal miglioramento delle forniture di microchip e di altri componenti essenziali per la produzione di. Lo sottolinea il Centro Studi Promotor in una nota. Considerando il primo trimestre 2023 la crescita in Europa Occidentale rispetto allo stesso periodo del 2022 è del 17,5%, ma il calo nei confronti della situazione ante-pandemia è ancora del 22% ...